PRF apreende cocaína escondida em almofada em Senhor do Bonfim

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde de segunda-feira (16) cerca de 1kg de cocaína que estava escondido dentro de uma almofada que era transporta em um carro na cidade de Senhor do Bonfim. De acordo com a PRF, agentes realizavam fiscalização no km 117 da BR 407, quando abordaram um veículo Chevrolet/Celta com três pessoas.

Ainda de acordo ao órgão, durante a entrevista, os policiais notaram que os ocupantes do carro estavam nervosos e apresentavam informações desencontradas. Com isso, foi feita uma busca detalhada no veículo, quando foi encontrada a almofada sob o banco do motorista contendo um tablete de cocaína e duas porções da droga. A apreensão representa o prejuízo para o narcotráfico de R$ 180 mil.

A PRF informou que os homens disseram que compraram a droga em Juazeiro e pretendiam levar para Capim Grosso. O motorista e os dois passageiros foram presos e encaminhados para a Polícia Judiciária Civil de Senhor do Bonfim e responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.