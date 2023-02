PRF apreende mais de 25 mil litros de cerveja transportados sem nota fiscal na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na manhã desta terça-feira (21), 25.267L de cerveja, ao realizar uma abordagem a um veículo de carga em Seabra, na região da Chapada Diamantina. O material transportado ainda causava risco à segurança viária, devido à amarração incorreta da carga.

Ao ser solicitada a nota fiscal do material, o condutor apresentou documentação fiscal que não correspondia ao volume transportado, possuindo incongruências com relação a rota de entrega, quantidade e ao veículo discriminado na nota.

Diante do constatado, as bebidas e a ocorrência foram encaminhadas à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ-BA), para a aplicação das medidas cabíveis.