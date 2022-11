PRF desobstruiu 24 trechos na Bahia, um ainda está interditado

Dos trechos interditados nas rodovias da Bahia, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 22 já foram liberados, enquanto dois ainda estão comprometidos.

A BR-020 é a única rodovia que ainda possui um trecho interditado, no Km 134, nas proximidades de São Desidério, onde a interdição é total e feita com duas caçambas.

As forças estaduais de segurança (Polícias Militar, Civil e Técnica, além do Corpo de Bombeiros) estão atuando para desbloquear as estradas que têm manifestações na Bahia. A informação foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), nesta terça-feira (1º).

Segundo a SSP, as forças atuam para cumprir a determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a liberação imediata das rodovias.

Outros trechos da região de Luís Eduardo Magalhães, Correntina, Mucuri, Barreiras, Vitória da Conquista, Jacobina, Ubaitaba, Eunápolis, Feira de Santana, Teixeira de Freitas, Itamaraju, Itabela, Itabatã, Camacan e Guanambi foram liberados.

Ainda de acordo com a secretaria, na unidade, representantes de órgãos estaduais, federais e municipais darão suporte e acompanharão as movimentações em todo o estado. Câmeras da SSP auxiliarão no monitoramento.

"Vamos garantir a liberação das estradas. Não vamos permitir que alimentos, pessoas com enfermidades e trabalhadores sejam impedidos de se deslocar. O resultado democrático das urnas será respeitado. Aqui, na Bahia, o mais importante é o respeito à democracia”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino.