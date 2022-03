PRF e PM apreendem armas, munições e carro roubado no Sul da Bahia

Uma ação da da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar apreendeu duas armas de fogo, trinta munições, ferramentas de corte e dinheiro em um carro roubado, em Eunápolis, no Sul da Bahia, na noite do último sábado (5).

De acordo com a PRF, uma equipe da corporação fiscalizava o o quilômetro 82 da BR 367, no trecho do município, quando deu ordem de parada a um veículo Prisma, com três passageiros. No mesmo momento, o motorista teria desobedecido o comando e iniciado uma fuga. O acompanhamento tático seguiu por alguns quilômetros, até o perímetro urbano da cidade.

Depois de alguns minutos de perseguição, os ocupantes do Prisma abandonaram o carro e fugiram a pé. Equipes da PRF e Rondesp Sul fizeram buscas na região, mas os três suspeitos ainda não foram encontrados. Os policiais fizeram uma vistoria no interior do carro e localizaram um revólver Taurus e uma espingarda calibre 22mm, além de trinta munições de diversos calibres. Também foram achados duas facas, um machado e a quantia de R$ 160 em cédulas.

Após uma consulta nos sistemas informatizados da PRF, os policiais identificaram que o veículo havia sido reportado como roubado, de acordo com uma ocorrência registrada no dia 7 de novembro do ano passado, na cidade de Camacan. Segundo PRF, a suspeita da polícia é de que o armamento e o carro seriam utilizados pelos fugitivos para praticar assaltos e invadir fazendas da região com o objetivo de abater e furtar bovinos.

O material apreendido e o carro recuperado foram apresentados à delegacia local. Para informações, denúncias, comunicação de crimes e acidentes a PRF oferece o número de emergência 191. A ligação é gratuita e atende 24 horas em qualquer parte do país.