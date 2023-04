PRF fiscalizou 2 mil ônibus no Nordeste e 571 no Sudeste no 2º turno, mostra relatório

Um relatório do Ministério da Justiça aponta que a Polícia Rodoviária Feedral (PRF) fiscalizou 2.185 ônibus no Nordeste entre 28 e 30 de outubro, véspera e dia do segundo turno das eleições. Em comparação, o sudeste teve 571 ônibus fiscalizados. O hoje presidente Lula (PT) era favorito nas pesquisas na região Nordeste.

O relatório foi entregue à Controladoria Geral da União (CGU) e dados dele foram divulgados nesta quarta-feira (20) pelo blog da jornalista Andreia Sadi no G1.

A região Nordeste teve 2.185 ônibus fiscalizados, com 48 sendo retidos. A região Centro-Oeste teve 893 ônibus fiscalizados e 8 retidos. Em seguida aparece o Sul, com 632 ônibus fiscalizados e 4 retidos. O Sudeste teve 571 ônibus fiscalizados e 9 retidos. Por fim, o Norte teve menos fiscalizaçoes, com 310 ônibus fiscalizados, sendo que 5 foram retidos.

A PRF é subordinada ao Ministério da Justiça, à época comandada por Anderson Torres. Ele está por conta de sua atuação durante os ataques às sedes dos Três Poderes, em janeiro, quando fazia parte do governo do Distrito Federal.

Torres inclusive visitou a Bahia, onde Lula tinha maior vantagem, às vésperas do segundo turno. A viagem agora é investigada. Ele foi ao local pedir para a superintendência da PF atuasse conjuntamente com a PRF, o que é normal, mas a ideia por trás seria atrapalhar o fluxo eleitoral, de acordo com investigadores ouvidos pela jornalista.