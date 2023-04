PRF, ICMBIO e INEMA realizam ações de combate a caça ilegal na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal em conjunto com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) promoveram no sábado (1º) ações para averiguação de ocorrências de caça ilegal, na região de Curaçá, na mesorregião do Vale São-Franciscano, na Bahia.

Os policiais identificaram, em uma propriedade privada, a presença de armamentos com numerações ausentes. As armas, uma calibre 12 e outra calibre 28, foram entregues espontaneamente pelo dono, que afirmou utilizá-las para proteção do seu domicílio e que já possuía os armamentos há bastante tempo.

Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de Porte ou posse de arma de fogo de uso restrito. Dessa forma, a equipe encaminhou o indivíduo (ileso e sem uso de algemas), as armas e as munições para delegacia de Polícia Civil de Juazeiro para adoção dos procedimentos cabíveis.

A PRF é atuante no combate a atividades criminosas que degradam o meio ambiente. Destacam-se no contexto do estado baiano, as ações relacionadas ao tráfico de animais silvestres tanto pelo fato da Bahia apresentar uma grande diversidade da fauna brasileira como pelo fato do estado ser a principal rota entre a região Sudeste e os demais estados do Nordeste.