PRF na Bahia apreende arma e drogas durante ação na divisa com Pernambuco

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) da Bahia apreendeu 7 Kg de maconha e uma arma de fogo durante uma ação conjunta com a Polícia Civil de Pernambuco. O flagrante aconteceu na manhã desta quinta-feira (19) no Km 129 da BR 407, trecho do município de Petrolina, divisa da Bahia com Pernambuco.

Por volta das 8 horas, as equipes abordaram um Fiat/Strada de cor vermelha. Durante os procedimentos de fiscalização foi encontrado uma espingarda de calibre .12 no interior do carro. No decorrer das diligências os policiais também localizaram 8 invólucros contendo aproximadamente 7 Kg de maconha.

A ação resultou na prisão de dois homens. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Petrolina para adoção dos procedimentos cabíveis.