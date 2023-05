PRF na Bahia realizará leilão com mais de 1.500 veículos

A Superintendência de Polícia Rodoviária Federal na Bahia (SPRF-BA) está promovendo mais um leilão de veículos de forma exclusivamente online através do site do Leiloeiro Público, nos dias 25, 26 e 27 de maio de 2023, às 9h.

Entre os lotes disponíveis, há veículos de terceiros recolhidos, classificados como conservados, isto é, veículos passíveis de recuperação e com possibilidade de receber documentação para regularização, tendo condições de voltar a circular em via pública, e também sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível.

Serão oferecidos ao público mais de 1.500 lotes no total. Quem quiser fazer lances deve se cadastrar no site do leiloeiro, com no mínimo de 48 horas de antecedência. Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem participar.

A equipe do leiloeiro está disponível por ligação gratuita ou WhatsApp pelo 0800 278 7431 ou pelo e-mail leilões@dgleiloes.com.br para auxiliar com o cadastro e tirar dúvidas.

O leiloeiro explica que qualquer pessoa (física ou jurídica) pode participar do leilão dos bens, com exceção das sucatas que apenas pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ e que exerçam atividades do ramo de desmonte ou destruição de veículos podem envolver-se, em consonância com a Lei 12.977/14 e Resolução 530/15 do Contran.

A visitação pública dos lotes que serão leiloados poderá ser feita das 08:30h às 17:00h dos dias 22 e 23 de maio de 2023, nos endereços dos pátios listados no site do leiloeiro.

Você pode verificar todos os lotes disponíveis acessando:

25/05 (Sucatas): https://danielgarcialeiloes.com.br/leilao/3949/lotes

26/05 (Sucatas): https://danielgarcialeiloes.com.br/leilao/3950/lotes

27/05 (Conservados): https://danielgarcialeiloes.com.br/leilao/3951/lotes