PRF na Bahia reforçará ações de fiscalização durante o 'feriadão' de Tiradentes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia dará início à Operação Tiradentes 2023 à meia-noite desta quinta-feira (20), que seguirá até às 23h59 do domingo (23, nas rodovias e estradas federais do estado.

Entre as principais ações previstas para prevenção de acidentes durante a operação, destacam-se o combate à embriaguez ao volante, fiscalização de ultrapassagens proibidas, controle de velocidade, uso de cinto de segurança, dispositivos de retenção para crianças, uso de telefone celular, entre outros.

Também serão realizadas atividades de educação para o trânsito, que têm trazido excelentes resultados e engajamento dos usuários das rodovias. A PRF estará presente em locais como travessias de pedestres, terminais rodoviários e cinema rodoviário, trabalhando para conscientizar todos os atores do trânsito, como ciclistas, pedestres, motoristas, motociclistas e passageiros.

Além das ações voltadas à segurança viária, a PRF intensificará sua atuação no combate ao crime, realizando abordagens focadas nas informações do serviço de inteligência e utilizando ferramentas de tecnologia para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e produtos contrabandeados de circulação.

As festividades da micareta de Feira de Santana (BA) também receberão atenção especial no período da Operação. A região receberá reforço policial com ações temáticas de segurança viária e combate à criminalidade, em especial o tráfico de entorpecentes, para garantir a segurança dos foliões.