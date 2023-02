PRF prende jovem armado dentro de micro-ônibus no interior da Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde de quarta-feira (15), um jovem de 18 anos por porte ilegal de arma de fogo. A ação aconteceu no Km 101 da BR 101, trecho do município de Alagoinhas, no nordeste baiano.

Era por volta das 15h30 quando, durante uma ronda, a equipe visualizou um veículo Renault/Master Mbus parando de forma repentina. Em seguida, um homem desceu do veículo e correu em direção a uma via vicinal no intuito de fugir da abordagem.

Os policiais seguiram o indivíduo, conseguindo alcançá-lo alguns metros depois. Ao realizar a busca pessoal, foi encontrado um revólver calibre .38 com três munições intactas na cintura do homem.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Alagoinhas (BA) para adoção das medidas cabíveis.