PRF registra 26 acidentes nas estradas da Bahia na Operação Ano Novo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçou a fiscalização nas rodovias federais que cortam o estado da Bahia durante o período festivo de fim de ano. Entre os dias 30 de dezembro e 1º de janeiro, 3.224 veículos foram fiscalizados e cerca de 4.369 pessoas foram abordadas em ações de policiamento da PRF nas rodovias federais da Bahia.

Foram registrados 26 acidentes, dos quais 13 foram graves, quando resultam em, pelo menos, um óbito ou ferido gravemente, o que representa uma redução de 7% em relação ao ano passado.

Já no mesmo período de 2021/2022, foram 31 acidentes, o que representa uma queda de 16% no número de acidentes totais

Do total de acidentes registrados, 27 pessoas ficaram feridas, número que representa uma redução de 57% em relação ao mesmo período do ano passado. Este ano, 05 pessoas morreram durante o feriado nas rodovias baianas, redução de 65% com relação ao ano anterior, quando 14 pessoas vieram a óbito.

A queda no número de acidentalidade reflete os esforços das ações da PRF de educação para o trânsito e de combate às infrações que mais causam acidentes graves ou potencializam a gravidade de lesões, como ultrapassagens indevidas, condução sob efeito de bebida alcoólica e o não uso dos equipamentos de segurança.