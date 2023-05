PRF registra 2,8 mil infrações e 43 acidentes durante feriado do Dia do Trabalho na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou, entre os dias 28 de abril a 1º de maio, as blitzes educativas e de fiscalização durante a Operação Dia do Trabalho nas rodovias federais da Bahia. Na ação, os policiais flagraram diversos condutores e passageiros contrariando as leis de trânsito durante o feriadão.

Em quatro dias de atividades, foram fiscalizados 4.724 veículos e 5.793 pessoas, emitidas 2.844 autuações. Para coibir ultrapassagens em local proibido, que resultam em colisões frontais, foram realizados comandos em rodovias de pista simples e emitidas 695 autuações por essa prática. Um total de 213 autos foram emitidos pelo não uso do cinto de segurança e outros 20, pela falta do capacete em motocicletas.

Outra infração que representa um grande risco é o transporte de crianças sem a cadeirinha ou outros dispositivos de retenção, sendo emitidas 41 autuações por essa conduta. No combate à alcoolemia foram realizados 3.000 testes com o bafômetro, que contribuíram para autuar 213 pessoas sob efeito de álcool. Desses, 03 condutores foram presos e encaminhados para a Delegacia por crime de trânsito.

Outro número preocupante foi a quantidade de motoristas flagrados trafegando na rodovia em excesso de velocidade. Ao logo dos quatro dias, 1.646 imagens foram capturadas pelos radares da PRF.

Vale ressaltar que quando o condutor de um veículo excede o limite indicado para via, ocorre o aumento do tempo necessário para frear, assim como eleva as chances de perder o controle da direção, ampliando os riscos de gerar acidentes, pois limita a capacidade de se antecipar aos perigos da via.

As ações de educação para o trânsito alcançaram 914 pessoas, por meio de abordagens nas rodovias, em terminais rodoviários e com ações de travessia segura voltadas para pedestres. Além de segurança viária, temáticas como combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e importunação sexual no transporte coletivo também estiveram em pauta durante as ações.

No total, 107 veículos foram recolhidos ao pátio da PRF, por diferentes irregularidades seja na documentação, ou no estado de conservação e até ausência equipamentos obrigatório.

Os policiais prestaram ainda auxílio a 85 motoristas que tiveram problemas mecânicos ou se envolveram em acidentes sem vítimas durante a viagem. Além disso, as equipes reduziram os riscos de acidentes ao retirarem das rodovias 32 animais que estavam soltos.

Foram também retiradas de circulação 170 toneladas de excesso de peso das rodovias. Já, 47 profissionais do volante foram flagrados desrespeitando a Lei do Descanso.

Acidentes, feridos e óbitos

Este ano, durante os quatro dias da Operação Dia do Trabalho a PRF na Bahia registrou um total de 43 acidentes. Destes, 15 foram acidentes graves, quando resultam em, pelo menos, um óbito ou ferido gravemente. De sexta-feira (28/04) até às 23h59 de domingo (01/05), 06 pessoas morreram durante os quatro dias de operação nas estradas baianas. Já o número de feridos totalizou 40 pessoas.

Enfrentamento a criminalidade

Durante os quatro dias da operação, foram registradas 27 ocorrências policiais com 22 pessoas detidas por diversos crimes. Vale destacar a recuperação de 09 veículos provenientes de roubo/furto. Um homem foi preso com 01 pistola cal. 380 e 37 munições As abordagens resultaram ainda na apreensão de quase 20 quilos de drogas e 95 comprimidos de anfetaminas. Já no combate aos crimes ambientais, ocorreu uma carreta com 54 toneladas de quartzo foi apreendida.