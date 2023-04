PRF resgata aves silvestres transportadas em condições precárias na Bahia

Na tarde de sábado (22), policiais rodoviários federais resgataram 18 aves silvestres que foram encontradas em condições precárias dentro de pequenas gaiolas durante uma fiscalização no Km 830 da BR 116, no trecho do município de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Durante a fiscalização de um ônibus que fazia o roteiro São Paulo (SP) x Caruaru (PE), os policiais constataram que dois passageiros transportavam um total de 18 aves silvestres distribuídas em duas gaiolas. Um dos homens alegou que levaria as aves para Teresina (PI), com o propósito de criá-las.

As aves estavam debilitadas devido às condições de transporte, e foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres de Vitória da Conquista para receberem cuidados adequados. Já os responsáveis assinaram um termo circunstanciado de ocorrência e se comprometeram a comparecer em juízo quando intimados.