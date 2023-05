PRF resgata homem que teve um mal súbito às margens da rodovia em Eunápolis

Policiais rodoviários federais prestaram socorro a um homem que passou mal no acostamento da BR 101, no Km 718, próximo ao município de Eunápolis, no sul da Bahia. O caso aconteceu na noite do último sábado (20).

Por volta das 19 horas, um transeunte informou que havia um indivíduo deitado no acostamento da rodovia. A equipe se deslocou até o local informado para prestar socorro.

Os policiais encontraram o homem sem documentos pessoais deitado no acostamento queixando-se de fortes dores abdominais. O serviço móvel de atendimento de urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou o homem para o Hospital Regional de Eunápolis.