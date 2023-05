PRF retira carga de combustível do caminhão que pegou fogo na BR-324

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, por volta das 19h, a retirada da carga inflamável que estava no caminhão que pegou fogo no início da tarde desta quinta-feira (4), na altura do KM 568, da BR-324, no trecho do município de São Sebastião do Passé.

A transferência do combustível deve durar cerca de duas horas.

Por conta do incêndio e do risco de explosão, a rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos, gerando um extenso congestionamento na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo a PRF, até as 19h desta quinta, mesmo com tráfego liberado pelo acostamento, o congestionamento chegava a 25 km, no sentido Feira de Santana. No sentido Salvador, os motoristas encaram um engarrafamento de 15km.

A orientação é não trafegar pela BR. Como rota alternativa, a PRF indica a quem segue para Feira de Santana desviar a rota pela BA-093 (acesso no KM 603, da BR-324). Caso o motorista deseje retornar para BR, em Alagoinhas o motorista deve seguir sentido Terra Nova, retornando no KM 561.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que o incêndio já extinto, mas as equipes seguem no local realizando o resfriamento do tanque de combustível com o líquido gerador de espuma (GLE). Não há risco de explosão. Ninguém ficou ferido e a causa do incêndio ainda é desconhecida.