Prima do rei da Espanha é a 1ª vítima fata da Covid-19 na realeza

A realeza teve sua primeira vítima fatal em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Maria Teresa de Borbón Parma e Borbón Busset, prima do rei Felipe IV da Espanha, morreu aos 86 anos, vítima da Covid-19. A notícia foi anunciada por seu irmão, o príncipe Sixto Enrique de Borbón, duque de Aranjuez, via redes sociais.

"Faleceu em Paris, aos 86 anos de idade, sua irmã Maria Teresa de Bourbon Parma e Bourbon Busset, vítima do coronavirus Covid-19. Don Sixto Enrique está muito triste e faz orações pelo eterno descanso da sua irmã", escreveu. A morte aconteceu na última quinta-feira (26).

No início deste mês, o rei Felipe IV teve resultado negativo para o novo coronavírus. Foram diagnosticados com a Covid-19, porém, o príncipe Charles, da Inglaterra, aos 71 anos; e o príncipe Albert de Mônaco, de 62 anos.