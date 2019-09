Primavera dos Museus oferece programação especial e visitas gratuitas

O mote é a chegada da Primavera, com o que ela traz de beleza, renovação e criatividade. Inspirada na estação, museus de todo o país promovem há 13 anos a Primavera dos Museus, com atividades diferenciadas, que possam agregar mais públicos a estes espaços nem sempre lembrados em nossa rotina de diversão.

Pois hoje (29), último dia desta edição do evento, indicamos três programas para fazer nos museus da cidade. O primeiro é no Palacete das Artes, na Graça, que entrou literalmente no clima da estação. Na área externa do espaço acontece, desde sexta-feira, a 11ª Mostra de Orquídeas e Bonsai, com mais de quatro mil flores de espécies híbridas e nativas, e 200 tipos das árvores em miniatura.

Coordenada pelo especialista João Frigo, a mostra deve atrair cerca de três mil pessoas nos três dias de evento. “Realizamos essa mostra há 11 anos, aqui no Palacete, e sempre na Primavera. É um evento que traz muita gente para esse espaço e mostra um pouco da riqueza da nossa flora”, afirma Frigo. Também acontecem no local oficinas gratuitas sobre o cultivo das plantas.

A mostra O Gênio dos Gênios: Leonardo da Vinci é uma das quatro em cartaz no Palacete (Foto: divulgação)

Além disso, o Palacete está com quatro mostras em cartaz - de pintura, escultura e fotografia - que podem ser conferidas hoje. Caso tenha de escolher apenas uma, vale conferir O Gênio dos Gênios: Leonardo da Vinci, do engenheiro e artesão baiano Thales de Azevedo Filho, que traz réplicas das incríveis criações do gênio renascentista. A mostra encanta adultos e crianças e suscita a imaginação pelas invencionices de Da Vinci, criadas há 500 anos.





Museu da Misericórdia: Exposição reúne 59 trabalhos do artista plástico Genaro de Carvalho (Foto: Divulgação)

A segunda dica é uma visita ao Museu da Misericórdia, no Centro Histórico, que recebe desde sexta a exposição Genaro - Traço, Pincel e Trama, com 59 trabalhos do pintor, escultor e tapeceiro baiano Genaro de Carvalho (1926-1971). A visita vale não só pela exposição, mas para conhecer a instituição, que está completando 470 anos. A mostra, inclusive, celebra a data histórica, e reúne um conjunto de obras pertencentes aos Irmãos da Santa Casa. Por conta da Primavera dos Museus, a visitação hoje é gratuita.



A Casa do Carnaval tem visitação gratuita hoje (Foto: Divulgação)

Localizada ali bem pertinho do Museu da Misericórdia, a Casa do Carnaval também está com visitação gratuita - por conta do Festival da Primavera. Inaugurado em 2018, o museu conta a história da festa mais conhecida da cidade. Maquetes, roupas e instrumentos emprestados por artistas, além de fotos, documentos históricos e dois cinemas interativos ajudam na narrativa.



SERVIÇO

Palacete das Artes

Exposição: 11ª Mostra de Orquídeas e Bonsai

Outras mostras: O Gênio dos Gênios: Leonardo da Vinci, de Thales de Azevedo Filho; Exposição OJÚ, de Ronald Borges Júnior; Bahia Cores e Encantos e Exposição Carlos Augusto de Oliveira – Um Pintor Popular da Bahia

Endereço: Rua da Graça, 284

Visitação: das 14h às 18h, gratuita



Museu da Misericórdia

Exposição Genaro – Traço, Pincel e Trama, com 59 trabalhos de Genaro de Carvalho

Endereço: Rua da Misericórdia, 6, Centro Histórico.

Visitação: Hoje (29) gratuita, das 12h às 17h

Casa do Carnaval

Exposição permanente com objetos, fotos , figurinos, li - vros e filmes sobre o Carnaval

Endereço : Praça Ramos de Queirós, s/n - Pelourinho

Visitação: Hoje (29) , das 11h às 18h, com entrada gratuita