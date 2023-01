Prime Vídeo divulga trailer da série 'Soltos em Salvador'

Chega em fevereiro a nova temporada do "Soltos", desta vez, gravada em Salvador. O reality show mais intenso do Brasil vai estrear no dia 24 de fevereiro, mas o trailer já está entre nós para aqueles que amam um programa com bastante pegação, ainda mais em terras baianas.

O "Soltos em Salvador" vai ter Ricardo, gerente do bar em Florianópolis, Santa Catarina, procurando uma oportunidade para abrir um negócio em Salvador. Ele vai pedir ajuda a amigos para trabalhar durante as férias, mas como alguns não vão poder por agendas incompatíveis, novos nomes estarão no programa.

Alef Cardoso, Aila Rebouças, Carla Signorelli, Edu de Carli, Gabriel Lopes, Marcela Luíza, Murilo Dias, Renatinho Mello e Thaís Pereira estarão no novo elenco que promete agitar as redes sociais.

Já nos comentários do programa, a Prime Vídeo chamou John Drops, Viih Tube e Hugo Gloss, a cantora Mc Carol e o ator Felipe Titto.