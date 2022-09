Primeira audiência sobre morte de pediatra dentro de clínica acontece na Bahia

A primeira audiência sobre o assassinato do pediatra Júlio César de Queiroz Teixeira, 44 anos, morto quando trabalhava na cidade de Barra, no oeste baiano, acontece nesta terça-feira (13). O crime completa 1 ano no próximo dia 23 e a família cobra Justiça, contestando a versão que foi apresentada no inquérito policial. Cinco suspeitos estão presos e serão ouvidos por videoconferência, além de testemunhas. Quatro dos suspeitos estão presos em Barreiras e uma está em Salvador.

Familiares e amigos do médico fizeram um protesto pela manhã por conta da audiência, pedindo justiça para o pediatra.

"Espero que apareça a verdade, porque essa dita verdade deles ninguém na região acredita. Isso tem algo por trás, esse cara (o mandante) era acostumado a fazer coisas aqui na Barra e região e todo mundo sabe disso. Enquanto meu irmão estudou para salvar vidas, ele vivia para tirar a vida dos outros", diz um dos irmãos da vítima, Lula Teixeira. "Meu irmão foi executado. A gente não sabe, mas tem algumas suspeitas, pode ser por inveja, pode ser disputa de trabalho, pode ser porque meu irmão às vezes descobriu alguma coisa e ele não gostou... A gente queria uma investigação criteriosa".

(Foto: Reprodução)

No inquérito, a Polícia Civil concluiu que o crime foi motivado por ciúmes, depois que o homem apontado como mandante acreditou que Júlio César teria olhado para os seios da ex-mulher dele durante uma consulta. Depois disso, ele teria encomendado a morte do médico. Para Lula, a polícia deu peso demais à palavra dos suspeitos. "Como é que esses caras falam e a polícia quer acabar a investigação rápida para dizer que resolveu?", diz. "Quiseram botar uma pedra em cima. A gente não quer vingança, quer Justiça", diz. "Não queremos a verdade criada, queremos a verdadeira verdade".

Lula diz que a família ficou destruída com a morte de Júlio César. "Não somos mais os mesmos", diz. O médico deixou dois filhos, hoje com 9 e 6 anos. "Somos unidos, tentamos dar apoio, mas não é a mesma coisa. Semana passada foi aniversário do mais novo, Julinho. Você via o semblante de tristeza. Minha mãe está destruída", acrescenta. "Eu passei sete meses sem dormir, mesmo com remédio, só ficava dopado 1h30. A gente vai aprendendo a enfrentar, mas não aceita". A esposa de Júlio César deve ser ouvida hoje, como testemunha.

Médico deixou esposa e dois filhos (Foto: Reprodução)

Relembre o caso

O crime aconteceu no ano passado, quando o médico estava atendendo em uma clínica lotada. A mulher de Júlio César, que é enfermeira, também estava trabalhando e presenciou a morte do marido. Outros dois funcionários, a criança que estava sendo atendida e a pessoa responsável pelo paciente também presenciaram a execução.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o responsável pelos disparos entra no local, invade a sala de Júlio César e também quando ele deixa a clínica depois de atirar. Com as imagens, a polícia conseguiu chegar aos suspeitos, que segundo a denúncia receberam para cometer um crime: um casal que foi "olheiro" na clínica, o atirador e o homem que pilotou a moto na chegada e saída. Cada um deles recebeu R$ 2 mil pelo crime. Além deles, também foi preso o mandante.

Os quatro envolvidos informaram à polícia a versão de que o crime foi motivado pelos ciúmes do mandante, que preferiu se manter em silêncio nos depoimentos.