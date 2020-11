Primeira casa de comédia de Salvador ganha inauguração

Comer, beber e dar risada. Essa é a proposta da The Comedy House, casa de comédia que será aberta em Salvador nesta quinta-feira (5), às 16h, no Rio Vermelho. Na contramão do mercado que tem fechado as portas de muitos empreendimentos por conta da pandemia, a The Comedy House chega com fôlego para abrigar humoristas baianos de diferentes estilos.

O stand-up comedy, conhecido como “humor cara limpa”, é o carro-chefe da casa, mas os monólogos e as noites de personagens também serão vistos na programação. Com artistas locais, além de convidados a cada semana, a The Comedy House abre espaço para o humor “desafogar essa energia ruim desse coronavírus”, afirma o empresário Tiago Maracajá, 28 anos, um dos sócios do espaço.

“Quando a gente falou que ia inaugurar, vários artistas do Brasil vieram falar comigo: ‘Salvador precisava disso’. O incentivo foi grande, as pessoas têm buscado a comédia, porque realmente preferem rir para esquecer um pouco do momento que a gente vive”, conta Tiago, que reconhece a coragem de dar esse passo no meio de uma pandemia.

Na verdade, o sonho é antigo e a ideia era abrir a casa no início do ano. A covid-19 não só apareceu no caminho, como Tiago perdeu três parentes para a doença em um mês: a tia-avó de 80 anos, a avó de 79 e o avô de 97. “Eu morava com os dois. Senti o baque e entendo que não é uma brincadeira. É preciso ter cuidado e ser feito da maneira correta”, reforça.

Por isso, os protocolos serão seguidos à risca. Uso de máscara, distanciamento entre as mesas e controle de temperatura são alguns deles. As comidas e bebidas serão permitidas antes e durante os shows, mas as vendas serão encerradas 30 minutos antes do fim de cada sessão. “Nesse formato bar e restaurante, os artistas se sentem mais à vontade, os clientes também. Você poder comer, beber e dar risada”, resume.

A The Comedy House fica na rua Conselheiro Pedro Luiz, Rio Vermelho

Plural

A noite de estreia fica a cargo do trio de comediantes Matheus Buente, Samuel Belmonte e Gabriel Caldas, com sessões às 19h15 e 22h15. “É muito legal ter um espaço pensado e construído para o melhor show de stand-up comedy. Os bares normalmente não têm a preocupação da iluminação, do som, para que quem assista tenha a experiência completa”, vibra Matheus.

Também curador da The Comedy House, Matheus conta que na sexta, às 19h15, quem se apresenta é Renata Laurentino, Camila Giulia e Thiago Banha. Já a segunda sessão terá participação da atriz, modelo e humorista Giovanna Fagundes, ex-integrante do Pânico na Rádio. No sábado, Giovanna volta ao palco, às 19h15, com o solo ‘A vida é muito boa, né gente?’.

Em seguida, às 22h15, Renata, Camila e Thiago voltam ao palco e quem finaliza, no domingo, é o trio Thiago Banha, João Pimenta e Juninho Brandão, às 18h e 21h. “A gente se preocupou em ser uma casa plural onde todo mundo possa se enxergar no palco. Tem comédia storytelling, com histórias grandes; piadas mais curtas (one-line) que leva o estilo do Twitter para o palco; e uma galera legal de personagem”, explica o curador.

Limite

O humor tem limite? A partir da provocação, Tiago Maracajá observa que existem pessoas que se sentem receosas com alguns tipos de comédia. “O humor em geral não tem limite”, defende. “Cada um escolhe seu estilo e tem a liberdade de expressão de apresentar seu trabalho. Agora, precisamos entender que as piadas podem ofender”, pondera o sócio.

Matheus concorda e diz que quem se aborrece e processa também está na sua liberdade. Por isso opta, em seu show, por um conteúdo que brinca com o jeito de ser do baiano sem reforçar preconceitos. “A violência contra a mulher é crime, a homofobia e o racismo também. A gente não concorda em ser criminoso no palco. Não há um limite artístico, mas um limite ideológico. Não faço porque acho errado”, defende.

Em uma tradução mais cuidadosa, reflete o curador, a comédia de stand-up “se levanta contra ou a favor de algo, se posiciona”. “Se fosse para definir uma característica dessa geração atual seria a coisa de não ter vergonha de colocar para fora o que acredita. Ela só não comete crime. É um amadurecimento da cena”, acredita o curador.

Em sua opinião, essa cena local “é a mais promissora do Brasil” e é isso o que o público vai encontrar na The Comedy House. Além disso, encontrará armas para lidar melhor com a pandemia. “O humor funciona como uma válvula de escape nesse momento tenso. Manter todos os cuidados, mas fazer uma coisa que vai te divertir, deixar sua semana mais leve, talvez seja uma boa opção”, convida.

Serviço

O quê: Inauguração The Comedy House (Rua Conselheiro Pedro Luiz, 117, Rio Vermelho)

Quando: Quinta-feira (5), a partir das 16h

Ingresso: R$ 20 (quartas-feiras, com uma apresentação às 20h) e R$ 35 (de quinta a sábado, com sessões às 19h15 e 22h15; e aos domingos, às 18h e 21h)

Programação

Quinta (5), às 19h15 e 22h15

Matheus Buente, Samuel Belmonte e Gabriel Caldas

Sexta (6), às 19h15

Renata Laurentino, Camila Giulia e Thiago Banha

Sexta (6), às 22h15

Giovanna Fagundes

Sábado (7), às 19h15

Giovanna Fagundes

Sábado (7), às 22h15

Renata Laurentino, Camila Giulia e Thiago Banha

Domingo (8), às 18h e 21h

Thiago Banha, João Pimenta e Juninho Brandão