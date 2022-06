Primeira contratação da temporada, Guilherme Queiroz deixa o Vitória

Guilherme Queiroz não vai mais vestir a camisa do Vitória. O atacante de 32 anos acertou a saída do clube e já não treina mais na Toca do Leão. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Bahia Notícias e confirmada pela reportagem do CORREIO.

O centroavante foi a primeira contratação anunciada pelo clube para a temporada 2022 e tinha vínculo até o final da Série C. Vindo do Novorizontino, ele balançou a rede na estreia do Leão na temporada. Garantiu o empate em 1x1 com a Juazeirense, no Campeonato Baiano, mas não voltou a encontrar o caminho do gol.

Guilherme Queiroz não conseguiu se destacar com a camisa vermelha e preta, mas não foi por falta de oportunidade. Entre estadual, Copa do Brasil e Série C, ele fez 12 jogos, oito deles como titular.

A última vez que ele defendeu o Vitória foi em 18 de maio, quando foi titular na derrota por 1x0 para o Botafogo-PB, no Barradão. Depois, o atacante foi relacionado para apenas outros dois jogos, contra Confiança e Campinense, mas não deixou o banco de reservas.