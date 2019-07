Primeira-dama do Uruguai morre de infarto; Bolsonaro envia condolências

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) se solidarizou, via Twitter, com o presidente uruguaio Tabaré Vazquez, que perdeu sua esposa, Maria Auxiliadora Delgado, nesta quarta-feira, 31.

O governo do Uruguai não mencionou a causa da morte, mas a imprensa local atribuiu a morte a um ataque cardíaco. Maria Auxiliadora tinha 82 anos.

"Com grande pesar recebi hoje a notícia do falecimento da Sra. Maria Auxiliadora Delgado, Primeira-Dama do Uruguai, conhecida por sua dedicada religiosidade. Manifesto ao Presidente Tabaré Vázquez e a sua família minhas sentidas condolências e meu profundo sentimento de pesar", escreveu Bolsonaro.