Primeira do Brasil, Arquidiocese de Salvador comemora 470 anos

A Arquidiocese de São Salvador da Bahia, primeira diocese do Brasil, celebrou, nesta sexta-feira (6), os 470 anos de sua criação, uma data histórica que deveria ser comemorada em 25 de fevereiro - dia do aniversário da arquidiocese -, mas que foi adiada por conta da pandemia. No entanto, a ocasião não passou em branco porque a comemoração marcou, também, a abertura da exposição “Galeria dos Bispos e Arcebispos de São Salvador da Bahia”, no Palácio da Sé, localizado na Praça da Sé, que, em três andares do palácio, reúne um conjunto de objetos históricos que ajudam a contar a história da arquidiocese em Salvador.

Lá o fiel pode ver tanto as fotos dos 36 bispos e arcebispos da igreja ao longo desses 470 anos como objetos que os pertenciam, sendo alguns deles cordões peitorais que sustentam a cruz, o pálio, que é faixa colocada sobre os ombros dos arcebispos e o báculo, cajado utilizado pelo bispo que imprime nele a missão do pastor que conduz seu rebanho. Quem se interessar pela visita, pode ir até o palácio de segunda a sexta sem aviso prévio e precisa pagar apenas R$ 5 para conferir o acervo. Caso a visita seja feita em grupo de mais de 10 pessoas, é necessário agendar um horário.

Ítens que atraíram a funcionária pública Andréa Souza, 48 anos, que é de Recife, está fazendo turismo na cidade e não quis deixar de conferir o acervo do Palácio da Sé. "Eu gosto de ver porque, como católica, contribui com a fé e, de qualquer forma, é bom você conhecer porque a igreja está dentro da sociedade e a história dela nos faz conhecer a história local. É o costume meu mesmo, saber do passado para saber para onde estamos indo", disse Andréa, valorizando o papel da igreja na formação da sociedade soteropolitana.

Quem também dá esse valor a contribuição histórica da arquidiocese é Luiz Humberto Carvalho, curador da exposição, que destaca o caminho paralelo que a igreja faz com Salvador desde a sua fundação. "A exposição está diretamente vinculada com a história de Salvador e do Brasil. Como fomos a primeira cidade, há de se convir que a capital baiana, que surgiu como povoado primeiro, foi fundada juntamente com a arquidiocese, que está aqui desde então", explicou.

Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, o Cardeal Dom Sergio da Rocha foi pelo mesmo caminho ao falar sobre a abertura do acervo. "Esta exposição tem um significado especial porque quer valorizar melhor a nossa história e cultura. Queremos conhecer melhor a atuação dos bispos e arcebispos e a da cidade, uma vez que estas histórias encontram-se entrelaçadas", concluiu.

Na história

Criada pela Bula “Super specula militantis ecclesiae”, do Papa Júlio III, a Arquidiocese de São Salvador da Bahia foi a primeira do país e, por isso, possui o título de Primaz do Brasil, além de uma importância religiosa e histórica.

*sob supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro