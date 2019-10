Primeira etapa das obras do aeroporto estão 99% concluídas

A primeira etapa das intervenções realizadas pela Vinci Airports no Aeroporto Internacional de Salvador está com 99% das obras concluídas e deve ser entregue no dia 31 deste mês. No dia seguinte, a segunda etapa das intervenções, obrigatórias no contrato de concessão, já será iniciada. O aeroporto permanecerá em obras até outubro de 2021. Após a saída da Avianca, mais de 100 novos voos começaram a operar.

Com as modificações da primeira etapa, a área construída do aeroporto aumentou em 22 m² e a capacidade do equipamento passou de 10 para 15 milhões de passageiros por ano.

Ainda nessa primeira fase, foram construídas seis novas pontes de embarque, 15 novos conjuntos de sanitários, e ampliados o pátio e a área de embarque, dentre outros pontos. Na nova etapa que se inicia 1º de novembro, serão realizadas intervenções como instalação de duas novas pontes de embarque; instalação de mais dez posições de check-in e instalação de mais três equipamentos de raio-x no embarque doméstico e outros três no embarque internacional. Ao todo, serão investidos R$ 700 milhões nas obras de melhoria do terminal.

Além das intervenções previstas em contrato, que serão todas concluídas ao fim da segunda etapa, a concessionária realiza outras mudanças que não são obrigatórias. Entre elas, a instalação de uma usina solar e o investimento em sustentabilidade.



