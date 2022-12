Primeira fase da Copa termina com números impressionantes; veja

A expectativa para a Copa do Mundo do Catar era enorme. A ansiedade de torcer pelo hexa do Brasil, de ver as (prováveis) despedidas de Messi e Cristiano Ronaldo, de acompanhar estrelas como Neymar, Harry Kane e Mbappé... Quando a gente se dá conta, a primeira fase passou voando, e já é hora do mata-mata.

Nem parece que 48 jogos foram disputados até aqui, com 120 gols marcados (uma média de 2,5 gols por partida). Depois do Mundial começar com 32 seleções, apenas a metade segue viva. Se algumas eliminações foram surpreendentes - como Dinamarca, Alemanha, Bélgica e Uruguai -, outras classificações foram inesperadas, como Austrália e Marrocos.

Aliás, é a primeira vez que todos os 5 continentes avançaram para as oitavas. Há representantes da África (Marrocos e Senegal), da América do Sul (Argentina e Brasil), da América do Norte/Central (Estados Unidos), da Ásia (Japão e Coreia do Sul), da Europa (Croácia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Polônia, Suíça e Portugal) e da Oceania (Austrália).

Veja alguns números da primeira fase da Copa abaixo:

Gols: 120 em 48 jogos (média de 2,5 por partida). 36% saíram no primeiro tempo e 64% vieram no segundo

Placar que mais aconteceu: 2x0 (11 vezes), seguido de 1x0 (9 vezes)

Maior goleada: Espanha 7x0 Costa Rica

Melhor saldo: 7, da Inglaterra

Pior saldo: -8, da Costa Rica

Melhor ataque: Espanha e Inglaterra, com 9 gols marcados

Pior ataque: Catar, País de Gales, Dinamarca, Tunísia e Bélgica, com um gol marcado, cada

Melhor defesa: Brasil, Holanda, Estados Unidos, Tunísia, Marrocos e Croácia, com um gol sofrido, cada

Pior defesa: Costa Rica, com 11 gols sofridos

Maior número de finalizações certas: Alemanha, com 28 (em 65 tentativas), seguida do Brasil, com 24 (em 51 tentativas)

Maior número de derrotas: Catar e Canadá perderam as três partidas

Artilheiros: Marcus Rashford (Inglaterra), Álvaro Morata (Espanha), Kylian Mbappé (França), Cody Gakpo (Holanda) e Enner Valencia (Equador), com 3 gols cada

Mais assistências: Harry Kane (Inglaterra), com 3

Gols contra: 2, de Neuer, da Alemanha (contra Costa Rica), e de Nayef Aguerd, de Marrocos (contra Canadá)

Jogador mais velho a marcar: Cristiano Ronaldo sobre Gana, com 37 anos e 292 dias

Jogador mais novo a marcar: Gavi sobre Costa Rica, com 18 anos e 109 dias

Quem mais chutou a gol: Mbappé (França), com 16 chutes no total, 7 no alvo

Jogador que mais foi flagrado em impedimentos: Cristiano Ronaldo (Portugal), em 6 vezes

Pênaltis marcados: 14, sendo 9 convertidos e 5 desperdiçados (64.29% de taxa de sucesso)

Mais cartões amarelos: 14, para Arábia Saudita

Mais cartões vermelhos: 1, para País de Gales (Hennessey) e Camarões (Aboubakar)

Maior público pagante: 88.966 torcedores, em Argentina 2x0 México, no estádio Lusail

Menor público pagante: 39.089 torcedores, em Suíça 1x0 Camarões, no estádio Al Janoub

Público total: 2.457.059 pagantes

Média de público: 51.189 pagantes por jogo

Seleção que mais deu passes: Espanha, com 2533 passes (2384 certos - 94%)

Seleção que menos deu passes: Polônia, com 743 passes (637 certos - 85%)