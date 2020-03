Primeira fase de Salve-se Quem Puder chega ao fim com revelações

Com surpresas, revelações e tensão, a primeira temporada de Salve-se Quem Puder chega ao fim amanhã. Escrita por Daniel Ortiz, mesmo autor de Alto Astral e Haja Coração, a novela tem conseguido bons índices de audiência com as aventuras das protagonistas Alexia (Deborah Secco), Kyra (Vitória Strada) e Luna (Juliana Paiva), mas dará lugar para a reprise de um sucesso do horário das sete, Totalmente Demais, devido às interrupções das gravações por causa do coronavírus.

“Foi uma fase intensa, com muitas reviravoltas e apresentamos bem os dilemas das protagonistas. O público abraçou essas três mulheres, suas diferenças e também essa união entre elas. Temos uma história recheada de humor, suspense e amor”, diz Vitória Strada, que faz a terceira protagonista seguida na Globo. “Antes, em Tempo de Amar e Espelho da Vida, fiz duas mocinhas tradicionais e agora veio a Kyra, que é estabanada. Ela me dá a oportunidade de mostrar uma outra vertente”, acredita.

Antes de finalizar a primeira temporada, Salve-se Quem Puder vai revelar alguns mistérios da trama. O segredo de que o trio das protagonistas está vivo pode ser descoberto a qualquer momento pelos demais personagens. Na quarta-feira, Kyra já foi descoberta por Renatinha (Juliana Alves), que até achou que poderia estar vendo uma assombração, mas logo se deu conta de que a decoradora está vivíssima.

Mas não é só Renatinha que fará descobertas. Amanhã, Dominique (Guilhermina Guinle) também saberá que uma das três testemunhas da morte do juiz Vitório (Ailton Graça) está viva e não morreu durante a passagem do furacão em Cancún, como ela imaginava. A tia de Renzo (Rafael Cardoso) vai perseguir a moça pelas ruas de São Paulo, que novamente correrá risco nas mãos da vilã.

O suspense também fica por conta de outra revelação: a identidade do grande "cabeça" da organização internacional e chefe de Dominique será revelada amanhã. Quem será o dito cujo? "Essas reviravoltas deixam o final da temporada interessante e com um gostinho de quero mais. O desfecho está emocionante”, garante o autor Daniel Ortiz.

Para Deborah Seco e Juliana Paiva, a segunda temporada da novela promete muita emoção. “Na segunda fase vão acontecer mais reviravoltas, com tudo se resolvendo”, garante Deborah Seco. “A Helena (Flávia Alessandra) precisa descobrir que a filha está viva e que Fiona é a Luna! Téo (Felipe Simas) precisa saber que Fiona é a menina que ele salvou no meio do furacão. Juan (José Condessa) tem que desmentir a história da traição. Mário (Murilo Rosa) e Juan estão vindo para o Brasil... Muitos acontecimentos estão por vir nesta segunda temporada”, revela Juliana Paiva.