Primeira morte e cancelamentos no Esporte

O Brasil confirmou a primeira morte em decorrência do coronavírus, em São Paulo. Já no Esporte, o dia foi de adiamento da Copa América e da Eurocopa, além da suspensão do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste. Os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 ainda seguem planejados. Quem conversa com os apresentadores Ivan Dias Marques e Dóris Miranda sobre essas decisões é o editor de Esporte do Correio Herbem Gramacho. Confira:



Para ouvir no Deezer, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Em breve no iTunes e agregadores como Google Podcasts e Apple Podcasts