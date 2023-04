Primeira plataforma de cupons fiscais do Brasil é lançada na Bahia

A Fecomércio-BA, em conjunto com o selo Made in Bahia, lançará o aplicativo Cupom Verde, na próxima quinta-feira (4). Trata-se de uma solução que vai reduzir os custos com papel térmico, além de oferecer mais comodidade ao consumidor. O lançamento acontece para empresários e imprensa no Restaurante Senac Casa do Comércio.



O presidente do Sistema Fecomércio-BA, Kelsor Fernandes, explica que apoiar negócios sustentáveis é uma das diretrizes da sua gestão. “

O Restaurante Senac Casa do Comércio foi certificado, este ano, como primeiro do Brasil com selo Carbono Neutro. Também instalamos um Comitê de Sustentabilidade e agora oferecemos ao varejo baiano uma inovação que permite reduzir custos de uma atividade obrigatória e de maneira sustentável”, declara o presidente da Federação filiada à CNC – Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.



Como funciona

Por meio do aplicativo Cupom Verde, o usuário recebe as notas fiscais diretamente no celular, a partir de compras realizadas em lojas parceiras em todo país. Como o documento é eletrônico, não há custos com o papel térmico utilizado para imprimir os cupons fiscais. Também é possível escanear e armazenar cupons e notas fiscais impressos.

A plataforma já conseguiu evitar que mais de 13 milhões de cupons fiscais impressos fossem parar no lixo. Para o varejo baiano, o cupom fiscal digital representará economia de mais de 50% em compra, armazenamento, logística de distribuição e descarte de bobinas. Além da economia, o app também se apresenta como uma inovação para empresas que precisam ou desejam praticar a sustentabilidade como estratégia de negócio. Preservar recursos naturais nas atividades favorece o enquadramento nos parâmetros ESG.

Ainda por meio do app, é possível que os empresários tenham acesso a dados estratégicos que facilitam a compreensão sobre o comportamento de consumo em suas lojas. Assim, a tomada de decisão sobre promoções e experiências se tornará mais acertada. Nesse sentido, o envio de encartes com ofertas pelo próprio aplicativo, sem gastos com papel e desperdícios com conteúdo não utilizado, já é uma realidade.

O app Cupom Verde conta ainda com o apoio e suporte do Banco Itaú e Rede, aceleradores do projeto, sendo totalmente gratuito para os usuários, bastando realizar o download na loja de apps do celular.