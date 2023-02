Primeira trans do BBB, Ariadna posta nude para divulgar perfil no Onlyfans

A ex-BBB Ariadna Arantes, primeira transexual a participar do reality, postou nas redes sociais um vídeo onde aparece nua. As imagens são parte da estratégia de divulgação de seu novo perfil em uma plataforma de compartilhamento de conteúdo adulto.

"Não devo explicações a ninguém, e um monte de gente já está indo fazer críticas por eu ter anunciado que vou fazer OnlynFans. E os comentários são sempre: 'Até pouco tempo você estava na politíca'... Até pouco tempo eu estava no 'Big brother', até pouco tempo eu militava, e sabe qual foi o valor que eu tive? Nenhum... Não venham criticar as minhas escolhas. Deixem de hipocrisia. Talvez algora eu vou valer alguma coisa. (...). Quero faturar, quero ganhar o meu dinheiro. Não estou matando nem roubando, a vida é minha, deixem de hipocrisia", desabafou.

Recentemente, a ex-BBB deixou o Brasil e decidiu voltar para a Itália, onde morava até 2020. A sub-celebridade voltou à Europa após perder a disputa pelo cargo de deputada federal por São Paulo.

Essa não é a primeira vez que Ariadna, que foi do BBB 11 e também integrou "No Limite" em 2021, posa nua. Ela foi capa da Playboy pouco após deixar a "casa mais vigiada do Brasil". E antes mesmo dela entrar no reality, um vídeo íntimo dela vazou.