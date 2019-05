Primeira turma de computação da Ufba

Naquela manhã de março de 1969, enquanto aprendia a desmontar, limpar e montar um fuzil no Tiro de Guerra de Juazeiro, recebi a notícia: meu nome estava na lista extra de candidatos aprovados no curso de Informática da Ufba. O termo “Informática” era pouco conhecido, e quando me perguntavam: “Passou em Farmácia?!” eu retrucava: “Não, o nome do curso é Informática. Soube que nesse curso a gente aprende a “mexer com computador” – novidade pouquíssimo conhecida em nosso meio.

Dessa forma, vinte jovens ingressaram na primeira graduação em Computação no Brasil. Nessa turma havia apenas uma mulher, e alguns colegas fizeram novo vestibular, ingressando em outros cursos.

Em nossas práticas de programação utilizávamos o IBM 1130, computador de terceira geração, com 4 Kbytes de memória principal (posteriormente ampliada para 8 Kbytes), leitora de cartões perfurados, impressora de linhas e traçador de gráficos.

Fazer um programa nesse ambiente não era tarefa simples. Precisávamos transcrever o código fonte para cartões perfurados e entregá-los para processamento, sem ter nenhum contato com o computador. O resultado da execução podia levar algumas horas ou alguns dias, a depender da fila de espera. Em caso de erro, o ciclo se repetia até que se obtivesse sucesso.

Outra dificuldade era a limitação das linguagens de programação e as restrições dos recursos computacionais, levando-nos a desviar um pouco da lógica central do programa. Mas a experiência de criar e executar programas era impagável.

Os esforços valeram a pena. A carreira profissional dos primeiros alunos foi meteórica. Antes mesmo de concluírem o curso, já tinham sido estagiários, programadores e analistas de sistemas, atingindo precocemente a função de gerente de projetos, consequência da demanda provocada pelo surgimento e crescimento de grandes Centros de Processamento de Dados na Bahia na década de 1970.

Nós pudemos acompanhar as mudanças do hardware – dos computadores de grande porte (mainframes) aos computadores pessoais, culminando com os smartfones. O software evoluiu para novos paradigmas, assim como os bancos de dados. A evolução das redes de computadores resultou no surgimento da internet, com seus inegáveis impactos na sociedade.

Nas próximas cinco décadas teremos um crescimento vertiginoso, destacando-se: internet das coisas, inteligência artificial, computação em nuvem e computador quântico, aliados à nova tendência de viagens espaciais.

Em 50 anos, o que citei no início do texto será possivelmente bem diferente: um jovem numa estação lunar, usando jogo eletrônico com fuzil a laser, recebe mensagem holográfica convidando-o para uma viagem a Marte, onde realizará uma capacitação numa área de conhecimento emergente...

* João Dias de Queiroz é professor da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba). jdias@ufba.br