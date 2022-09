Primeiro blockbuster em 3D, Avatar volta aos cinemas após 13 anos

Quarta maior bilheteria de todos os tempos, com US$ 2,8 bilhões de arrecadação ao redor do mundo, Avatar volta aos cinemas brasileiros amanhã, quase treze anos depois do filme de James Cameron estrear nas telonas em 2009 como o primeiro blockbuster em 3D na sala escura. O relançamento funciona, na verdade, para um esquenta do público para a continuação, O Caminho da Água, que tem previsão de estreia em 15 de dezembro. Além desde segundo filme, o diretor James Cameron .pretende lançar mais quatro filmes sobre o mundo Pandora, em 2024, 2026 e 2028. Avatar, o filme de 2009, saiu temporariamente do catálogo do Disney+ para estimular a ida aos cinemas.

O Avatar que reestreia aos cinemas é essencialmente o mesmo filme de treze anos atrás, com a diferença de que esta é "uma versão em 4K HDR", como anuncia a Disney, "garantindo uma versão mais impactante e realista". Em 2009, a qualidade técnica audiovisual já foi o diferencial do original, pensado para os cinemas. O longa venceu três estatuetas no Oscar, todas nesse segmento: Fotografia, Design de Produção e Efeitos Visuais. Avatar também conquistou o Melhor Filme e rendeu o prêmio de diretor a James Cameron no Globo de Ouro

Continuação

A sinopse de Avatar: O Caminho da Água foi divulgada em abril deste ano, durante o painel da Disney no CinemaCon, em Las Vegas. Ambientada ainda em Pandora, mais de uma década após os eventos do primeiro filme, a continuação começa a contar a história da família Sully (Jake, Neytiri e seus filhos), os problemas que os seguem, o quão longe eles vão para manter-se seguros.

Teaser divulgado mostra a família de Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana) em conflito, e também apresentam novas criaturas inusitadas do mundo de Pandora.

Veja o trailer de Avatar 2: