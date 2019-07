Primeiro Brasileirão Sub-18 feminino é lançado com trio baiano

A Bahia estará muito bem representada na edição pioneira do Campeonato Brasileiro feminino sub-18 de futebol, o primeiro torneio de base de futebol feminino organizado pela CBF na história. Serão três equipes: Vitória, São Francisco e Bahia.

Ao todo, 24 equipes disputarão a primeira fase, divididas em seis grupos, cada um em uma cidade-sede. O Bahia participa do primeiro jogo do campeonato, na próxima terça-feira (9), às 10h, contra o Fluminense, em Ceilândia-DF.

O Vitória entra em campo pela primeira vez no dia 14, às 15h30, contra o Flamengo, em Paulista-PE. O São Francisco joga no mesmo dia e local, porém às 17h45, contra o Vitória de Santo Antão-PE.

Vitória, São Francisco, Vitória de Santo Antão e Flamengo estão no grupo A5, que terá todos os jogos em Paulista. Já o Bahia está no grupo A4. Além do Fluminense, integram a chave Minas Icesp e Palmeiras.

Pelo regulamento, os primeiros colocados de cada grupo avançam para a segunda fase, assim como os dois melhores segundos colocados. As oito equipes formarão, então, dois grupos de quatro, divididos em sorteio a ser realizado pela CBF.

Os dois melhores colocados dos grupos da segunda fase avançam para as semifinais e daí para a final. Os jogos das duas últimas fases serão em campos escolhidos pelos clubes e terão transmissão do MyCujoo.

Confira as 24 equipes e os seis grupos:

A1 - Sede: Caçador (SC)

Atlético-MG

Foz/Athletico-PR

Kindermann/Avaí

Santos

A2 - Sede: Flores de Cunha (RS)

Chapecoense

Corinthians

Ferroviária

Internacional

A3 - Sede: Bálsamo (SP)

Botafogo

Cruzeiro

São Paulo

Ponte Preta

A4 - Sede: Ceilândia (DF)

Bahia

Fluminense

Minas Icesp

Palmeiras

A5 - Sede: Paulista (PE)

Flamengo

Vitória

Vitória-PE

São Francisco

A6 - Sede: Belém (PA)

Paysandu

Iranduba-AM

Pinheirense-PA

Vasco da Gama