Primeiro capítulo de Todas as Flores vai ao ar no Tela Quente desta segunda (24)

Na próxima segunda-feira (24), o público que estiver ligado na TV Globo terá a oportunidade de assistir ao primeiro capítulo de Todas as Flores, novela original Globoplay que estreou na quarta (19) na plataforma. Escrita por João Emanuel Carneiro, com direção artística de Carlos Araujo, a obra é um conto de fadas moderno, um thriller contemporâneo regado por histórias de amor, vingança e superação que entrelaça as vidas de Maíra (Sophie Charlotte), Zoé (Regina Casé), Judite (Mariana Nunes), Vanessa (Leticia Colin), Humberto (Fabio Assunção), Rafael (Humberto Carrão), Pablo (Caio Castro) e Diego (Nicolas Prattes).

A trama conta a história de Maíra (Sophie Charlotte), uma jovem perfumista que tem deficiência visual, que foi criada pelo pai em Pirenópolis, em Goiás, acreditando que a mãe tivesse morrido. Uma mentira que ele contou para proteger a filha do desprezo da mãe, que a rejeitou quando nasceu. Muitos anos depois, Maíra se depara com uma desconhecida à sua porta. É Zoé (Regina Casé), sua mãe.

Sem revelar sua verdadeira intenção, Zoé reaparece pedindo perdão à filha por tê-la abandonado. Com o pai morto e sem desconfiar de nada, Maíra embarca para o Rio de Janeiro, onde será usada pela mãe para garantir a sobrevivência de sua irmã caçula, Vanessa (Letícia Colin). E o que seria um recomeço feliz ao lado da sua família se transforma em uma longa e perigosa jornada para Maíra.



Autor responsável por diversos sucessos na teledramaturgia, como A Favorita, Da Cor do Pecado e o fenômeno Avenida Brasil, João Emanuel Carneiro volta a investir em um enredo com personagens dúbios, ganchos enigmáticos, luta de classes, injustiça social, e temas inéditos em suas obras, como deficiência visual, tráfico humano e trabalho análogo à escravidão. Os universos da perfumaria, da moda e do samba também estão presentes na trama, que conta com uma narrativa ousada e ágil.