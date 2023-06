Primeiro caso de gripe aviária é confirmado na Bahia

O Ministério da Agricultura confirmou o primeiro foco de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP, vírus H5N1) em uma ave na Bahia. No total, há 30 casos da doença em aves silvestres no País.

O caso foi registrado em uma ave silvestre da espécie trinta-réis-real localizada em uma praia da cidade de Caravelas, no extremo sul do estado. A confirmação do diagnóstico foi nesta quarta-feira (7). Segundo a TV Bahia, outras duas amostras de aves estão em análise na Bahia.

Segundo o Ministério de Agricultura, outros dez casos suspeitos foram analisados e descartados no estado.