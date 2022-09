Primeiro Centro de Referência Paralímpico da Bahia chega a Salvador; conheça

Com o intuito de estimular e projetar novos talentos nos esportes paralímpicos, o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) lançará em Salvador o primeiro Centro de Referência Paralímpico da Bahia, que será inaugurado na próxima terça-feira (20), no campus da Unijorge Paralela.

Representante do Comitê Paralímpico Brasileiro, Virgílio Leiro estará na cerimônia de lançamento do projeto e destacou o momento como um marco histórico. "A chegada do Centro de Referência Paralímpico da Bahia é uma conquista histórica de uma luta pelo direito e garantia do acesso da pessoa com deficiência ao paradesporto, reconhecendo a potencialidade ao invés da deficiência", definiu.

No começo do projeto, três modalidades serão disponibilizadas: atletismo, bocha e badminton. Alunos de 7 a 17 anos receberão os treinamentos e terão a oportunidade de desenvolver seus talentos no esporte, contando com serviços oferecidos pelos cursos de graduação da Unijorge, parceira na empreitada.

Segundo o CPB, o projeto vai proporcionar atividades de ensino, pesquisa e extensão para estudantes da instituição e demais profissionais da rede pública e privada, através da oferta de cursos, oficinas, estágios, congressos e festivais já planejados para os próximos meses.

A Unijorge vai colaborar com a disponibilização de seus laboratórios, como o espaço multifuncional de atividades físicas e a quadra poliesportiva do curso de Educação Física, que contemplam o Centro Esportivo da instituição de ensino. O local terá também equipamentos específicos, enviados pelo CPB, para as modalidades iniciais.

O atendimento acontecerá às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 17h. Para mais informações, o contato é via Whatsapp através do número (71) 99414-0829.