'Primeiro de muitos', celebra David Duarte após gol pelo Bahia

O Bahia conquistou um grande resultado neste domingo (7). Pelo Brasileirão, o tricolor venceu o Coritiba, por 3x1, na Fonte Nova, e chegou ao segundo triunfo consecutivo no torneio. Mas um jogador em especial teve muitos motivos para comemorar.

Depois de um início ruim pelo clube baiano, o zagueiro David Duarte conquistou a titularidade e marcou um dos gols da vitória tricolor. Ao final do jogo, ele vibrou com o feito. Foi o primeiro tento do zagueiro pelo Esquadrão.

"Meu primeiro gol com essa camisa, fico muito feliz. Espero que seja o primeiro de muitos. Muito bom vencer, vencer em casa. Nosso primeiro triunfo aqui na Fonte Nova. Espero que seja o primeiro de muitos", disse ele.

Com seis pontos, o Bahia está na oitava colocação da Série A, mas pode ser ultrapassado no complemento da rodada. O próximo compromisso da equipe no torneio será contra o Santos, na quarta-feira (10), às 19h, na Vila Belmiro.