Primeiro dia da Semana Nacional do Registro Civil é de alta demanda em Salvador

Nesta segunda-feira (8), primeiro dia do projeto “Registre-se!”, o Departamento de Polícia Técnica expediu 250 Registros Gerais. A iniciativa acontece na Praça Marechal Deodoro, popularmente conhecida como Praça da Mãozinha, no bairro do Comércio, em Salvador.

A Semana Nacional do Registro Civil tem como foco a população vulnerável, sem condições financeiras para arcar com a emissão dos documentos, e visa à erradicação do sub-registro civil. Além dos RGs, também serão emitidas Certidões de Nascimento durante a semana. O evento será de segunda (8) a sexta-feira (12), das 8h às 14h.

A meta de distribuição diária era de 100 fichas, com um total de 500 para a Semana do Registro Civil. Com os resultados do primeiro dia, a estimativa é que sejam emitidos 2.500 Registros Gerais até sexta-feira (12).

O atendimento é feito de maneira gratuita. Para emitir o documento, o cidadão apenas preenche seus dados no estande do DPT, que envia a ficha por e-mail para a Arpen.

A ação da Corregedoria-Geral ocorrerá, também, em diversas comarcas de entrância final no interior do estado, em parceria com os registrados civis locais, a exemplo de Feira de Santana, Vitória da Conquista, Jequié, entre outras.

O projeto conta com o apoio do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), da Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Estado da Bahia (Arpen/BA), do Ministério Público (MP) e da Defensoria Pública (DP).