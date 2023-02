Primeiro dia de Carnaval tem queda de furtos, roubos e lesões

O primeiro dia do Carnaval 2023 foi encerrado com reduções de mais de 55% dos crimes de furtos e roubos e de 84% das lesões corporais. Os dados foram apresentados pelo secretário de Segurança Pública Marcelo Werner, na manhã desta sexta-feira (17), durante reunião de avaliação no Quartel dos Aflitos.

Na quinta-feira de Carnaval foi computada apenas uma lesão corporal leve, contra 13 registradas no primeiro dia da folia em 2020.

Já os roubos caíram 22,2%, uma vez que quatro casos a menos que no mesmo dia da última folia. Os furtos acompanharam a tendência de queda com -59,2% (menos 106 furtos).

Um homem procurado por prática de roubo também foi alcançado com o auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial próximo ao circuito Osmar. Ele acabou capturado.

Apesar da redução nos crimes, um homem foi morto a tiros próximo ao circuito Osmar, na Rua Carlos Gomes, na madrugada desta sexta-feira (17). Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima foi identificada como Marcos Souza Menezes.

Outras duas pessoas ficaram feridas. Uma delas com passagem por roubo, foram atingidas na perna e de raspão na barriga. Segundo a SSP, a principal suspeita é de que o crime tenha sido motivado por envolvimento com o tráfico de drogas.

O secretário Werner frisou o empenho das equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa(DHPP), para alcançar os responsáveis pelo crime contra a vida e duas tentativas registradas na festa.

Cerca de 70 objetos que poderiam ser utilizados como armas foram retirados das áreas da festa, entre ele facas, peixeiras e chaves de fenda.

Já o Corpo de Bombeiros realizou 95 atendimentos pré-hospitalares, um aumento de mais de 92% em relação a última folia. "Lembramos aos foliões que façam refeições leves, usem calçados e roupas confortáveis e se hidratem para evitar que passem mal durante a celebração. Nossos profissionais estão atentos no circuito", frisou Werner.

O CBM também executou 124 ações preventivas na noite de ontem.

