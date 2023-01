Primeiro dia de trânsito bloqueado no Lucaia tem tráfego tranquilo

O primeiro dia de bloqueio do tráfego de veículos na região do Lucaia, em Salvador, não causou transtornos para os motoristas. Segundo monitoramento da Transalvador, nenhuma ocorrência de congestionamento foi registrada na área interditada sob o elevado que corresponde ao sentido da Rua Conselheiro Pedro Luís (Rio Vermelho) para a Avenida Vasco da Gama.

O tráfego de veículos na região precisou ser interditado para as obras de avanço do BRT. O bloqueio, que começou nesta quinta-feira (19), deve durar por mais três semanas, ainda de acordo com informações da Transalvador.

Como alternativa, os condutores que estivem na Rua Conselheiro Pedro Luís com destino à Vasco da Gama devem acessar a Rua Lucaia, passar pela Av. Juracy Magalhães Jr., de onde podem fazer o retorno em frente ao Mercado do Rio Vermelho. O fluxo no sentido oposto (Vasco para a Conselheiro Pedro Luís) não será afetado neste momento.