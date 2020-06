Primeiro gay assumido do JN, Matheus Ribeiro está de casamento marcado

O jornalista Matheus Ribeiro, âncora do DF Record ganhou holofotes nacionais ao se tornar o primeiro gay assumido a apresentar o Jornal Nacional (JN), principal telejornal do país.

Seis meses depois da noite que o alçou a fama em todo o Brasil, Matheus e o policial Yuri Piazzarollo decidiram dar o próximo passo na relação. O casal está noivo e subirá no altar em março de 2021, quando o relacionamento completa dois anos. Em conversa com o colunista Léo Dias, do portal Metrópoles, o jornalista falou dos planos para o casamento.

“A única coisa que está definida é que será em março do ano que vem, quando completamos dois anos de relacionamento. Mas não definimos nem data e nem nada assim, só que será em março. E claro que vai ter festa! Se bobear, no Carnaval de Salvador”, brincou o âncora da Record.

Em outubro do ano passado, ele assumiu publicamente seu relacionamento com Yuri. A decisão, entretanto, não foi fácil: ele praticamente foi forçado a assumir sua homossexualidade, já que um site deu início a uma campanha desrespeitosa de insinuações sobre sua vida pessoal.