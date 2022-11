Primeiro grupo da Seleção Brasileira desembarca em Turim na preparação para Copa

A estreia do Brasil na Copa do Mundo será no dia 24 de novembro, diante da Sérvia, mas a comissão técnica de Tite e alguns jogadores já estão reunidos em Turim, na Itália, onde a seleção brasileira fará sua preparação final para o Mundial. Na manhã deste domingo (13) três atletas desembarcaram em solo italiano, todos eles atuando no futebol nacional: Pedro e Everton Ribeiro, do Flamengo, e o goleiro Weverton, do Palmeiras.

Os atletas foram liberados pelas equipes e não atuaram na última rodada do Brasileirão, que aconteceu neste fim de semana. O trio e a comissão foram recebidos por alguns fãs na porta do hotel onde a seleção ficará hospedada, que tietaram os jogadores pedindo para tirar foto, principalmente com o centroavante Pero, que já atuou no futebol italiano pela Fiorentina.

Quem também desembarcou em Turim foi o presidente da CBF e chefe da delegação na Copa do Mundo, Ednaldo Rodrigues. O gestor afirmou que está confiante no desempenho da seleção e elogiou o planejamento montado para a seleção no período pré Copa.

“Estamos na expectativa muito grande por esse trabalho, que está sendo realizado com muita competência e tem sido aceito por todos os atletas. Agora é o momento de muito foco no trabalho. Tudo que tinha de ser feito já foi feito. Tem ainda alguns ajustes a serem feitos até o dia 19 e espero que dê tudo certo”, afirmou Ednaldo.

Os outros atletas que compõe o grupo dos 26 convocados de Tite chegarão em Turim nesta segunda-feira (14) após a última rodada disputada nos campeonatos europeus. O elenco fará a preparação no centro de treinamento da equipe da Juventus, que também abriga o hotel onde o Brasil está hospedado.

A chegada em Doha será no dia 19, cinco dias antes da primeira partida no Mundial.