Primeiro-ministro da Índia pede foco dos líderes econômicos nos mais vulneráveis

O primeiro-ministro da Índia, Shri Narendra Modi, em discurso no encontro do G20 (grupo formado pelas 20 maiores economias do mundo) em Bengaluru, ao sul do país, defendeu que os chefes das principais economias e sistemas monetários do mundo tragam de volta a estabilidade, a confiança e o crescimento para a economia global. "Concentrem suas discussões nos cidadãos mais vulneráveis do mundo", afirmou ele.

O pronunciamento, registrado em vídeo, ocorreu no encontro de ministros das Finanças e chefes de Bancos Centrais, que terminou neste sábado e marcou a primeira reunião ministerial após a Índia assumir a presidência do G20.

Segundo Narendra Modi a liderança econômica global só pode reconquistar a confiança do mundo criando uma agenda inclusiva.

"O tema da nossa presidência do G20 promove esta visão inclusiva: Uma Terra, Uma Família, Um Futuro", afirmou o primeiro-ministro. Ele enfatizou, ainda, a necessidade de fortalecer os bancos multilaterais de desenvolvimento para enfrentar os desafios globais, como a mudança climática e os altos níveis de endividamento.

O primeiro-ministro ressaltou que há otimismo por parte dos consumidores e produtores indianos sobre o futuro da economia. Ele disse que a Índia criou uma infraestrutura digital pública "altamente segura, confiável e eficiente" em seu ecossistema de pagamentos e ressaltou que a tecnologia tende a servir de modelo para muitos outros países. "Ficaríamos felizes em compartilhar nossa experiência com o mundo e o G20 pode ser um veículo para isso", concluiu Narendra Modi.