Primeiro no futebol chinês com covid-19, brasileiro passa bem

O atacante brasileiro Dori, que foi o primeiro jogador de futebol na China a contrair o novo coronavírus, está recuperado. Duas semanas após ser diagnosticado com a covid-19, o atleta não apresenta mais os sintomas da doença e segue na cidade de Guangzhou, no país asiático.

"Ele está recuperado, sim. Neste momento, ainda não quer falar sobre isso, mas está bem", afirmou o empresário de Dori, Carlos Henrique, ao Globoesporte.com.

O atacante está mantendo contato apenas com a família, que está no Brasil, e amigos. Ainda não se reapresentou ao Meizhou Hakka, clube que defende, e não tem previsão de retorno ao futebol local. A Super League, vale lembrar, deve voltar no dia 18 de abril, caso não seja adiada, e ainda com portões fechados.

Dori foi revelado na base do Fluminense e, no Brasil, passou também pelo Náutico.