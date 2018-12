Primeiro trailer de Vingadores 4 revela nome da sequência; veja

O tão aguardado trailer do quarto filme da sequência Os Vingadores foi divulgado na manhã desta sexta-feira (7). A Marvel revelou, de surpresa, o vídeo e também o título da sequência de Guerra Infinita. Em inglês, o filme vai se chamar Avengers: Endgame e, em português, ganhou o nome de Vingadores: Ultimato

O trailer mostra alguns dos heróis mais bombados da saga sofrendo e tentando entender o que fazer após os últimos acontecimentos. Aparecem nele Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), Hulk (Mark Ruffalo), Viúva Negra (Scarlett Johansson), Capitão América (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Nebula (Karen Gillan) e Homem Formiga (Paul Rudd), o que já era esperado. A surpresa fica por conta do Gavião Arqueiro (Jeremy Renner), que agora vem como Ronin. A Capitã Marvel (Brie Larson) não deu as caras por enquanto.



A presença do Homem Formida chegando ao final da prévia mostra que os heróis realmente devem usar a Realidade Quântica para desfazer os estragos causados por Thanos (Josh Brolin) e a Manopla do Infinito.

Vingadores: Ultimato, dirigido pelos irmãos Russo, tem estreia brasileira marcada para o dia 25 de abril de 2019.