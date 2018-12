Primeiro trailer oficial do filme da Turma da Mônica é liberado; Veja

Em clima de contagem regressiva para o lançamento de Turma da Mônica Laços, a adaptação de um dos quadrinhos brasileiros mais famosso de Maurício de Souza, o primeiro trailer da produção acaba de ser liberado nesta quarta-feira (18).

Ao que parece a trama girará em torno do desaparecimento de Floquinho, o cãozinho verde do Cebolinha. Na tentativa de recuperar seu amigo, Cebolinha bola um plano de resgate 'perfeito'. Sendo asim, a turma seguirá utilizando seus 'dons especiais' para na difícil jornada do resgate Floquinho. Já deu para ver também que não faltaram cenas clássicas dos quadrinhos na adaptação, como as vezes em que Mônica gira Sansão para resolver seus problemas. Confira:





A produção brasileira chega aos cinemas no dia 29 de junho de 2019.