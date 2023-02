Primeiro trimestre é o período ideal para buscar um estágio

O primeiro trimestre do ano costuma ser um período bastante intenso para o mercado de oportunidades para estágio. Existem muitas vagas, deixadas por estudantes que se formaram e pela retomada de atividades em instituições de ensino e academias, mas ao mesmo tempo a concorrência para encontrar um espaço no mercado segue aquecida como sempre.

No CIEE, uma das principais instituições a selecionar jovens para as primeiras oportunidades profissionais, a estimativa é que nos meses de janeiro a março a oferta de vagas aumente em média 20%. Na última sexta-feira, havia quase 390 vagas abertas para estágio. O cenário é semelhante ao do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), outro espaço que tradicionalmente oferece oportunidades para estagiários.

O IEL encerrou a semana com 1.064 vagas de estágio, 133 vagas para jovens aprendizes e 59 vagas de bolsas de inovação para a Ford. As vagas existem, o desafio dos candidatos é o de se destacarem e despertar o interesse das empresas.

Maria Neta, supervisora do CIEE em Salvador, explica que o momento é bastante favorável para quem está em busca de oportunidades. “Este momento que estamos vivendo, do início de ano, traz muitas oportunidades na maioria das empresas, mas existem também nichos específicos, onde surgem ainda mais espaços à disposição dos estudantes”, destaca. “Tem escolas que contratam muitos alunos de cursos de licenciatura ou na área de pedagogia e estamos vendo um crescimento grande nas oportunidades em academias”, destaca.

Maria Neta ressalta a importância da qualificação neste momento. “Não se pode cobrar experiência deste aluno, porque é isto que ele está buscando, mas é possível investir em qualificação como uma estratégia para se destacar no mercado”, aconselha. O foco devem ser os conhecimentos básicos que normalmente são demandados no ambiente de trabalho, tal qual usar programas para a produção de planilhas, redigir e-mails, ter familiaridade com a montagem de apresentações ou a produção de relatórios. “São atividades que fazem parte do dia a dia de qualquer profissional. É um ponto de destaque saber lidar com estas questões”, diz.

Maria Neta, supervisora do CIEE em Salvador (Foto: Divulgação)





Outro ponto, complementa, diz respeito à capacidade de relacionamento interpessoal. Seja com clientes ou colegas de trabalho, é importante ser capaz de se relacionar bem. “Pessoas que são capazes de se comunicar bem, de maneira não violenta, têm tudo para se destacar no ambiente de trabalho. A experiência o aluno vai ganhar com o tempo”, frisa.

Maria Neta explica que existem diversas opções de formação gratuitas para quem se interessar em buscar qualificação. No CIEE, por exemplo, existem diversos cursos que podem ser feitos virtualmente. Ela lembra que existem também oportunidades no Sistema S, Fundação Bradesco e Fundação Getúlio Vargas, também gratuitas.

Ela cita como exemplo o caso da Fundação Bradesco, que oferece formações gratuitamente para aqueles que têm interesse em aprofundar os conhecimentos na área financeira. “Quando um candidato a uma vaga nesta área apresenta uma qualificação destas, óbvio que vai se destacar dos demais. Faz diferença”, acredita.

Se por um lado a experiência costuma não fazer diferença no processo de seleção, características relacionadas ao comportamento são apontadas como fundamentais. “O que qualquer empresa busca são pessoas proativas, dinâmicas, que tentem se colocar como parte de um grupo”, diz.

Características indispensáveis

Quando a empresa está em busca de um estagiário, quer alguém que possa trazer o que existe de novidade lá fora, trazer inovação e desenvolver um futuro talento. “O que se busca são pessoas que demonstrem muita vontade de aprender, que tragam mais ideias, que queiram contribuir com os colegas, saibam trabalhar em grupo, tenham curiosidade e não se contentem em realizar apenas o que é a sua obrigação”, enumera Edneide Lima, gerente do IEL. “Querer, a motivação de estar presente, participar e deixar uma marca é algo muito desejado pelas empresas”, diz.

Na busca de um novo estagiário, as empresas focam mais em características pessoais dos candidatos do que em suas aptidões técnicas. Isso acontece porque o treinamento para as atividades laborais costuma ser fornecido no ambiente de trabalho. “A empresa consegue ensinar um aluno em seu primeiro estágio a realizar as atividades do programa de estágio, muitas vezes já tem um manual pronto ou pessoas que vão passar o conhecimento, mas quando a gente fala sobre comportamento e atitude, é algo que a pessoal precisa querer e desenvolver”, acredita.

“Conhecimento técnico é importante, é preciso ter pelo menos uma base, mas a maioria das coisas são desenvolvidas durante o estágio. O que é mais difícil de moldar é atitude e o comportamento. É preciso chegar mostrar a vontade de contribuir”, diz. Ela acrescenta a importância de demonstrar interesse pelo que a empresa faz. “Ninguém mais quer alguém que faz só aquilo que precisa ser feito e não se envolve”, avisa.

Onde se inscrever

CIEE - www.portal.ciee.org.br/

IEL - www.ielbahia.com.br/