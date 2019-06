Primo de Talisca é negociado pelo Olímpia para a Dinamarca

O meia Edson Aquino, de 20 anos, é a segunda negociação do Olímpia após o vice-campeonato baiano da segunda divisão. O atleta foi negociado para o Naestved, pelo qual disputará a segunda divisão da Dinamarca.

Edson é primo do meia Anderson Talisca, do Guangzhou Evergrande, proprietário do Olímpia. Além da equipe baiana o atleta, que também atua como volante, defendeu na base o Bahia, o Besiktas da Turquia e o Ceilândia.

O contrato do baiano, natural de Feira de Santana, será de quatro anos. O Olímpia manterá parte dos direitos econômicos do jogador, na expectativa de lucros no futuro. Na última temporada o Naestved ficou a dois pontos de conquistar a vaga para os playoffs de acesso.

"É mais uma oportunidade de ouro. Um país que tenho certeza que vou me adaptar bem e, desde que cheguei aqui, fui muito bem recebido por todos da diretoria, comissão técnica e colegas de time. Seguirei trabalhando firme, diariamente, para ser peça importante no grupo. Se Deus quiser, vamos conseguir o acesso à elite", disse Edson.

Edson disputou apenas uma partida pelo Olímpia na segunda divisão do Baiano. Mesmo assim, chamou a atenção nos treinos da equipe. Outro jogador negociado pelo clube após o estadual foi o volante Paulinho, de 22 anos, emprestado ao time de aspirantes do Bahia.