Prince Áddamo lança EP Original Camacã

Na vibe do Dia Internacional do Reggae, que se comemora nesta quinta (1), o reggaeman baiano Prince Áddamo realiza amanhã, às 20h, no o Instagram, a pré-save do EP Original Camacã, que chega às plataformas de srtreaming no mesmo dia. Com quatro faixas, o trabalho celebra os dez anos da chegada do cantor, compositor e instrumentista a Salvador, vindo de Camacã, sua cidade natal.

Atuante na cena musical soteropolitana desde de 2009, Prince consolida sua presença no cenário do reggae, apresentando um trabalho que passeia pelo reggae roots, ska e dub e traz influências do rock e do afrobeat.

O EP conta com a participação dos músicos João Teoria, Angela Lopo e Vinícius Freitas, que já gravaram e acompanharam artistas a exemplo de Lazzo, Gilberto Gil, Edson Gomes e Carlinhos Brown, além de Juliano Oliveira, Israel Lima e Sidnei Santos.

As canções são Estatística, Cisma, Reflexões e Aqui de Faz Aqui se Paga, assinadas por ele com parceiros como Zezão Castro e Jodil Sobral. As letras falam de questões atuais, chamando atenção para problemas recorrentes de quem vive nas periferias, mas também falam de amor.

“A escolha de cada faixa foi bastante criteriosa, apresento o EP como uma forma de agradecimento a todas as pessoas que acreditaram, acolheram e apoiaram o projeto”, diz Prince, que fez a produção de forma colaborativa.

Com o trabalho, ele resgata o começo de sua carreira no interior do estado. Prince conta que conseguiu enxergar em Camacã diversos aspectos que se assimilavam à periferia jamaicana, berço do reggae mundial. A primeira banda, Bob D´Lá, com a qual deu os primeiros passos no reggae, já trazia o engajamento social, marca de seu trabalho. Ele diz as lições vieram da mãe, Selma Souza, uma ativista e importante liderança política em sua cidade.

Em Salvador, Prince iniciou a carreira solo e, como guitarristra, acompanhou e gravou discos com artistas e bandas como Dub Stereo, Red Meditation, Radio Mundi, Moa Anbesa, Tiago Kalu, Pali, Dagaja e outros. Também integrou a banda IFÁ Afrobeat. Em 2015, lançou seu primeiro trabalho solo, o álbum Viva o Natural.





SERVIÇO

EP: Original Camacã

Artista: Prince Áddamo

Lançamento: sexta (2), às 20h, no Instagram @prince.addamo