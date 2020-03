Princesas do Funk: documentário mostra rotinas de várias cantoras

O Canal Bis exibe neste domingo (8) o documentário inédito Princesas do Funk, que mostra a relação de um dos gêneros musicais mais populares do país com o empoderamento feminino. Através de depoimentos, performances ao vivo e bastidores de gravações, o filme, produzido pela Soul Filmes em parceria com o canal, traz histórias curiosas sobre as trajetórias pessoais e profissionais de Pocah, Anitta, Kelly Key, MC Rebecca, MC Mirella, Tati Zaqui e Gabily.



"A partir de músicas como Baba (Kelly Key), Show das Poderosas (Anitta), Não Sou Obrigada (Pocah), Cai de Boca (Rebecca), Rabetão (Gabily), Te Amo, Piranha (MC Mirella) e Nananinanão (Tati Zaqui), todas presentes no filme, percebemos o quanto o funk é potente na propagação desse recorte da ótica feminina", destaca Sabatinelli, autor, roteirista e diretor do documentário.



Princesas do Funk traz ainda particularidades dessas artistas e histórias inusitadas. “Rebecca era passista da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro e se tornou a nova representante do chamado 'funk proibidão'; Gabily, de família evangélica, lançou dois CDs no mercado gospel antes de se tornar funkeira e, hoje, canta versos como 'vou tacar meu rabetão'; Pocah foi mãe no meio de uma tour e adaptou uma van inteira para a filha, recém-nascida, poder viajar junto dela”, descreve Sabatinelli.



“Estou muito feliz em poder mostrar a minha realidade e os bastidores da estrada e dos shows para o público. É uma experiencia muito bacana, vocês vão conhecer um lado meu que poucos sabem”, conta Pocah.