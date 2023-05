Príncipe George convenceu o avô a mudar tradição por temer bullying

O príncipe George, primogênito de William e Kate Middleton, neto do rei Charles III e sucessor ao trono da monarquia britânica, convenceu o avô a romper com uma tradição secular durante a coroação. Segundo o tabloide britânico The Mirror, George se recusou a vestir o traje dos pajens de honra, com meias-calças brancas e bermudas até o joelho.

O motivo seria não ser alvo de bullying na escola. O rei concordou e permitiu que os pajens usassem calças.

O príncipe de nove anos apareceu durante a coroação trajado com uma calça que cobriu inteiramente as suas pernas ao lado da princesa Charlotte e do príncipe Louis, seus irmãos. Os três foram encarregados de carregar as vestes do rei na entrada e na saída da Abadia de Westminster, onde a coroação aconteceu no sábado passado, dia 6.

De acordo com fontes ouviras pelo The Mirror, o rei estava interessado em dar um lugar de destaque para o garoto durante a cerimônia para mostrar a linha de sucessão ao trono.